الداخلية تضبط قائد سيارة ملاكي طمس لوحاتها المعدنية بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن منشور مدعوما بصورتين، يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بطمس لوحاتها المعدنية.

بالفحص تم تحديد السيارة المُشار إليها، وتبين أنها ملك إحدى الفتيات «بولاية والدها»، وحيازة وقيادة «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية».

تم ضبط السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.