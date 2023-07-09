حبس 6 متهمين بالاتجار في المخدرات 4 أيام بالسويس.. مضبوطات بـ120 مليون جنيه 

أمرت جهات التحقيق، بحبس أكبر 6 تجار مخدرات في السويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم وبحوزتهك كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، قُدرت قيمتها المالية بحوالي 120 مليون جنيه.

وأمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهمين على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لتحليل مخدرات، لبيان تعاطيهم من عدمه، بالإضافة لإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافٍ عنها.

كمية كبيرة من مخدر الهيدرو

ووفقا للتحريات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام- الأمن الوطني) ومديريتي أمن (السويس - الإسماعيلية)، فقد اعتزم تشكيل عصابي شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للاتجار بها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط عناصر التشكيل وعددهم 6 وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 أطنان، ومبلغ مالي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ120 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجن المؤبد

وحول عقوبة الاتجار في المخدرات الواردة في القانون المصري، شرح المحامي تامر الشايب، العقوبة المنتظرة للمتهم، مؤكدا أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

عقوبة الإتجار بالمخدرات

وأضاف الشايب، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، أقر عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع، مشيرا إلى أنها تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.