ضبط 30 كيلو مخدرات بحوزة 6 متهمين في دمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ ) وقسمي شرطة (دمياط الجديدة – ثان دمياط - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بمضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10.750 كيلوجرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.