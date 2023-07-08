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ضبط 30 كيلو مخدرات بحوزة 6 متهمين في دمياط

كتب:

محمد بركات
01:02 م | السبت 08 يوليو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ ) وقسمي شرطة (دمياط الجديدة – ثان دمياط - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بمضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10.750 كيلوجرام  - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

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