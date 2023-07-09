حبس عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الحشيش، موجهة باستكمال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، بالاضافة لإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

ورود بلاغ لقسم المعصرة يفيد بإتجار شخص في المخدرات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بقيام المدعو «مصطفى ر»، 31 عاما، عاطل، ويقيم بدائرة القسم، وشهرته «كيري»، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه وكرًا لتجارته.

وكشفت التحريات عن صحة المعلومات الواردة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المذكور متلبسًا، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار واصطحبت القوات الأمنية، المتهم للقسم، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تعرف على عقوبة الإتجار في المخدرات

وقال المحامي حسين ياسر كمال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.