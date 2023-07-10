تفاصيل تدريبات آيسف لطلاب الإسكندرية بعد انطلاقها.. التفاصيل والمواعيد

انطلقت تدريبات آيسف لطلاب الإسكندرية التي تتم مع مجموعة من المدربين التقنيين المتخصصين في مجالات التدريب المهني المختلفة حيث تحتضنها مركز مدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات، والتي تثقل مهارات الطلاب في مجالات عدة بشكل مجاني.

وقال هاني أحمد منسق آيسف بالإسكندرية ومشرف النشاط، إنه يتم تقديم مجموعة من التدريبات في مجالات الحياة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي والإنساني والتواصل الاجتماعي للطلبة وللطالبات لتأهيلهم في الاشتراك في المسابقات الدولية مثل مسابقة آيسف الدولية ومسابقة الربوتكس الدولية ومسابقة البرمج والحاسب الآلي الدولية.

وأضاف منسق آيسف بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التدريبات تقدم بشكل مجاني للطلاب بدءاً من سن 6 سنوات حتى السن الثانوي.

أنواع التدريبات

ولفت إلى أن أنواع التدريبات تتمثل في:

- تدريبات عصر التكنولوجيا و النهضة

- سيسكو لغات برمجة C

- أساسيات إلكترونيا

- أساسيات الكهرباء

- برمجه الالعاب

- أساسيات الميكانيكية

- تشكيل معادن

- ويب ديزاين والبرمجيات

- اساسيات الروبوتكس

- أساسيات صيانه الكمبيوتر

- أساسيات صيانة الموبايل

- آليات البحث العلمي لمسابقة آيسف الدولية

تدريبات تنمية مهارات الفنية

-كما يوجد تدريبات تنمية مهارات الفنية تتمثل في الآتي:

- طباعة منسوجات

- صبغات المنسوجات

- الرسم على الزجاج

- الرسم على الخشب

- الرسم على الشمواه

- الرسم بالمحرق على الخشب

- عجينه السيراميك

- تدوير المختلفة واشكر فنية

تدريبات علمية وثقافية

كما يوجد تدريبات علمية وثقافية تتمثل في:

- لغة المانيا

- لغة إنجليزية

- لغة فرنسية

- علم النفس

- تنمية بشرية مشواري بالتعاون مع وزارة الشباب

- تنمية مهارات التواصل والتفاعل مع الموهبة والإبداع

- تنمية مهارات التفكير و الإبداع

- مسرح وغناء و الموسيقي و الإلقاء

كما يوجد تدريبات رياضية في:

- كرة السلة

- كرة سرعة بالتعاون مع اتحاد كرة السريع

مواعيد التدريبات

وأشار إلى أن جميع التدريبات لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوي فني وعام وخاص ودولية لجميع الإدارات التعليمية بالإسكندرية، بشكل يومي على أن يتم الحضور قبل الساعة التاسعة صباحاً.