7 بدائل للثانوية العامة بمجموع يبدأ من 180 درجة في المحافظات

يجد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات العديد من بدائل الثانوية العامة لكافة نسب المجاميع ما بين المرتفعة التي تتعدى 260 درجة والمنخفضة التي تبدأ من 140 درجة، بعضها يوفر فرص عمل وبعضها يوفر تعليم مهنة، بينما يتيح البعض الالتحاق بالمعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي.

قائمة ببدائل الثانوية العامة

مع تعدد بدائل الثانوية العامة بالمحافظات ومميزات كل منها تنشر«الوطن» قائمة ببدائل الثانوية العامة المتاحة للطلاب ولا تشترط التوزيع الجغرافي حيث يتم التنسيق لمديريات التربية والتعليم للتقديم خلال شهر يوليو الجاري.

مدرسة توشيبا العربي

تتخصص المدرسة بالتركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، ويبدأ تنسيقها من 220 درجة، ولا يزيد سن الطلاب عن 18 عاما عند التقديم وتوفر فرص عمل للخريجين.

مدرسة السويدي الثانوي

توفر المدرسة وظائف للخريجين بالمجموعة الصناعية بعدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب، وصناعة البلاستيك والخدمات اللوجستية، وميكانيكا وصيانة وإصلاح مكونات الطاقة وميكانيكا وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة ويبدأ تنسيقها من 230 درجة.

مدرسة we للاتصالات

تعد أول مدرسة متخصصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنسيقها يبدأ من 250 درجة وتحتاج لإجراء اختبارات قدرات واختبارات طبية للقبول.

مدرسة الضبعة النووية

يبدأ تنسيقها من 265 درجة، ومجموع لا يقل عن 90% بالرياضيات واللغة الإنجليزية وتوفر فرص عمل.

مدرسة الطاقة الشمسية

توفر فرص عمل لخرجيها بمحطة الطاقة الشمسية بأسوان بمجموع لا يقل عن 260 درجة.

مدرسة غبور للسيارات

يبدأ تنسيق المدرسة من 180 درجة، وتوفر فرص عمل للخريجين بها ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار اللغة الإنجليزية.

مدرسة الذهب

تدرس للطلاب صناعة الذهب وتوفر فرص عمل للخريجين بالشريك الاقتصادي شركة إيجيبت جولد ويبدأ تنسيقها من 260 درجة.