بعد بدء التقديم.. اعرف بدائل الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ومميزاتها

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج في التقديم للصف الأول الثانوي العام وبدائل الثانوية العامة والذي يستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي، حيث يختار كل طالب ما يناسبه من بدائل الثانوية العامة.

وذلك وفقا للمجموع فبعض بدائل الثانوية العامة يحتاج مجموع قليل مثل الثانوي الفني وبعضها مجموعها مرتفع كما أن بعضها يوفر فرص عمل فور التخرج مثل مدارس التمريض وبعضها يوفر تعليم مهنة مثل مدرسة النسيج.

بدائل الثانوية العامة بسوهاج

وتضم بدائل الثانوية العامة بمحافظة سوهاج عدة بدائل للثانوية منها الثانوي الفني التجارى والفندقي والصناعي والزراعي، ومدارس التمريض ومدارس مبارك كول ومدرسة النسيج.

وتتبع التوزيع الجغرافي عدا المدارس المتخصصة مثل النسيج ومبارك كول.

خريطة بدائل الثانوية العامة بسوهاج

وتنشر «الوطن» قائمة ببدائل الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، وفقا لبيان مديرية التربية والتعليم وتنسيق كلا منها ليختار الطالب ما يناسبه، كالتالي:

- مدرسة سوهاج الثانوية المعمارية للبنين، تنسيق 180 درجة كحد أدنى.

- مدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية تنسيق 200 درجة كحد أدنى.

- مدرسة سوهاج الثانوية الصناعية للبنات، تنسيق 200 درجة كحد أدنى.

-مدرسة نجع الدير الصناعية للبنين تتسيق 160 درجة كحد أدنى.

-مدرسة عرابة أبوالدهب الصناعية للبنين تنسيق 155 درجة كحد أدنى.

- مدرسة جرجا الفنية المتقدمة نظام5 سنوات تنسيق 190 درجة كحد أدنى للبنين والبنات.

-مدرسة أخميم الثانوية الصناعية بنات تنسيق 190 درجة كحد أدنى.

-مدرسة الصوامعة شرق الصناعية بنين تنسيق 180 درجة كحد أدنى.

- المدرسة النسجية للبنات بحي الكوثر تنسيق 155 درجة كحد أدنى.

-تنسيق المدارس الثانوية التجارية للبنين 190 درجة كحد أدنى.

- تنسيق المدارس الثانوية التجارية للبنات 160 درجة كحد أدنى.

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية نظام دراسة 3 سنوات للبنين وللبنات 140 درجة كحد أدنى.

- تنسيق المدرسة الثانوية الفندقية السياحية نظام دراسة 5 سنوات 200 درجة كحد أدنى.

- تنسيق المدرسة الفندقية السياحية بطهطا نظام دراسة 3 سنوات 200 درجة كحد أدنى.

- تنسيق المدرسة الفندقية السياحية بالبلينا نظام دراسة 5 سنوات 210 كحد أدنى.

_تنسيق مدارس التمريض بسوهاج يبدأ من 260 درجة كحد أدنى.