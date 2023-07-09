أستاذ اقتصاديات التعليم: الشهادة الجامعية ليست كافية وسوق العمل يحتاج مهارات

قالت الدكتورة حنان إسماعيل، أستاذ اقتصاديات التعليم، إنّ مفهوم «هاخد شهادة» لابد أن يتغير وفقا لمتطلبات سوق العمل الحقيقية، مؤكدة أن «الشهادة ليست كافية ولابد من امتلاك مهارات موازية ومكملة للشهادة الجامعية وتؤهل لسوق العمل».

إسماعيل: اكتساب مهارات سوق العمل أساسية للطالب الجامعي

وأضافت «إسماعيل» خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني» من تقديم الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ امتلاك العديد من المهارات تمكن الخريج من الالتحاق بأحد الوظائف بالشركات الاستثمارية الكبرى ومتعددة الجنسيات التي تطلب للتعيين من لديهم مهارات ولابد من النجاح في الاختبارات واجتياز المقابلة الشخصية.

امتحانات القبول والقدرات بالكليات

وتابعت أستاذ اقتصاديات التعليم، «ناقشنا من خلال المجلس الأعلى للجامعات مسألة امتحانات القبول والقدرات بالكليات مثل فنون جميلة، وهندسة، وأهميتها في التمييز بين الطالب الذي يمتلك قدرات تؤهله للدراسة بكلية بعينها واستيعاب موادها الدراسية أم لا، ولكن كان هناك صعوبة في تعميم هذه المسألة على كل الكليات، ليتم استبدالها بـ التشعيب الداخلي، وعمل امتحانات قبول داخل بعض الأقسام بالكليات».