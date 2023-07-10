مصرع طالبة صعقا بالكهرباء بطما في سوهاج

لقيت طالبة في العقد الثاني من العمر مصرعها، إثر قيامها ببعض الأعمال المنزلية، إذ لامست يدها أحد أسلاك الكهرباء ما أدى لصعقها ووفاتها.

مصرع طالبة صعقا بالكهرباء

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول المدعوة «ندى ى ه ف» 13 عاما، طالبة، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء صعق كهربائي.

لامست يدها أحد أسلاك الكهرباء

وأفاد والدها المدعو «ياسين ه ف م» 46 عاما، عامل - ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد أسلاك الكهرباء العارية ما أدى لصعقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة «صدمة عصبية»

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.