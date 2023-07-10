السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية دون خسائر بعين شمس

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة عين شمس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

كما كلفت النيابة العامة المباحث لسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء مالك الشقة لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كان يتهم أحدًا بالتسبب في نشوب الحريق من عدمه.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية

كانت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية في عين شمس، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية كائنه بالطابق السابع في أحد العقارات، وتمّ فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران الي باقي العقارات المجاورة.

وتمكّنت القوات من السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وتمّ إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مرة، وبالفحص تبين عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.