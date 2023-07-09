إخماد حريق نشب في عقار مكون من 3 طوابق بقنا

تمكنت الحماية المدنية في محافظة قنا من إخماد حريق نشب في عقار مكون من 3 طوابق في قرية أولاد عمرو بمركز قنا، أسفر عن مصرع طفل وتلف محتويات الوحدات السكنية في العقار.

نشوب حريق في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق، أسفر عن مصرع طفل في نجع قرية أولاد عمرو وتلف محتويات العقار.

على الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء، وبالتعاون مع الأهالي، تمكنت من إخماد الحريق، وخلال عمليات الإطفاء تم العثور على جثة طفل متفحمة، وتلف كل محتويات المنزل.

مصرع طفل في الحريق

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين بعد الفحص مصرع غانم سید مصطفی، 3 أعوام، في حريق نشب في منزل مكون من 3 طوابق في قرية أولاد عمرو بمركز قنا، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف جهة التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.