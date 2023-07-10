« الإحصاء» تكشف معدلات التضخم السنوي في مصر

كشف تقرير صادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أنّ معدلات التضخم السنوي خلال شهر يونيو 2023 بلغت 36.8% مقابل 14.7% لنفس الشهر من العام السابق، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 177.6 نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.0% عن شهر مايو 2023.

معدلات التضخم

وأرجع الجهاز أهم أسباب الارتفاع، إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%، مجموعة الدخان بنسبة 18.4%، مجموعة الاقمشة بنسبة 2.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، ومجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، ومجموعة الاحذية بنسبة 1.4%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

معدلات التضخم الشهري في يونيو

أولاً: التغير الشهري في يونيو 2023 مقارنة بمايو 2023:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 18.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 9.3%، وارتفاع أسعار الدخان بنسبة 18.4%.

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 2.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 2.1%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.4%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 3.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9% .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 1.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.0%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7% .

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 1.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 22.9%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.9%.

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.9%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.0%.

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.0%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.2%.

معدلات التضخم السنوي في يونيو 2023

ثانيا: التغير السنوي شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64.9% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.0%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 31.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 36.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 53.6%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 35.5% .

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 45.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 45.4%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعا قدره 23.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 36.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 22.9%، ومجموعة الاحذية بنسبة 21.0%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 6.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.3%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.2%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 41.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 29.2%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 50.0%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 39.4% .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 19.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 13.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.6%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 30.2%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 23.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 34.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 21.6%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 16.7% .

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 28.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 31.3%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 51.0%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.0%.

10- سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره 7.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 49.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 49.3%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 31.2%.

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 28.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 34.9%، ومجموعة امتعة شخصية بنسبة 50.5%.