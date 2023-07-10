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« الإحصاء» تكشف معدلات التضخم السنوي في مصر

كتب:

ماهر هنداوي
10:01 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
زيادة في أسعار بعض السلع

زيادة في أسعار بعض السلع

كشف تقرير صادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أنّ معدلات التضخم السنوي خلال شهر يونيو 2023 بلغت 36.8% مقابل 14.7% لنفس الشهر من العام السابق، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 177.6 نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.0% عن شهر مايو 2023.

معدلات التضخم

وأرجع الجهاز أهم أسباب الارتفاع، إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%، مجموعة الدخان بنسبة 18.4%، مجموعة الاقمشة بنسبة 2.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، ومجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، ومجموعة الاحذية بنسبة 1.4%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

معدلات التضخم الشهري في يونيو 

أولاً: التغير الشهري في يونيو 2023 مقارنة بمايو 2023:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 18.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 9.3%، وارتفاع أسعار الدخان بنسبة 18.4%.

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 2.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 2.1%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.4%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.4%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 3.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.7%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9% .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 1.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.0%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.9%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7% .

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 1.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 22.9%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.9%.

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.9%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.0%.

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.0%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.2%.

معدلات التضخم السنوي في يونيو 2023  

ثانيا: التغير السنوي شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64.9% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.0%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 31.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 36.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 53.6%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 35.5% .

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 45.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 45.4%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعا قدره 23.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 36.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 22.9%، ومجموعة الاحذية بنسبة 21.0%.

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 6.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.3%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.2%.

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 41.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 29.2%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 50.0%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 39.4% .

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 19.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 13.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.6%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 30.2%.

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 23.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 34.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 21.6%.

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 1.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 16.7% .

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 28.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 31.3%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 51.0%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.0%.

10- سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره 7.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.1%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 4.5%.

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 49.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 49.3%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 31.2%.

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 28.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 34.9%، ومجموعة امتعة شخصية بنسبة 50.5%.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.