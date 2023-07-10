أكدت وزراة التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار اللحوم اليوم الاثنين، في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، مقارنة بأسعار اللحوم في الأسواق والسلاسل التجارية، وذلك نظرًا لاستمرار ضخ وزارة التموين لكميات اللحوم الطازجة والمجمدة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

وتأتي أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بالأسعار التالية:

- سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

حجم المخزون الاستراتيجي من اللحوم

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون استراتيجي كاف من اللحوم ورؤش المواشي الحية التي تستوردها وزارة التموين من دول «السودان، وجيبوتي، وتنزانيا، وأوغندا، والبرازيل، والهند».

كما توفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن أسعار السلع في السلاسل التجارية، تسهيلا على المواطنين غير المستفيدين من الدعم التمويني وغير حاملي البطاقات التموينية.