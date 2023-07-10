طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الصرف اليوم

انطلق منذ قليل، امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية، ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري، والتي بدأت في الثالث من شهر يونيو الماضي.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، قبيل بدء الامتحان، على وصول جميع الأسئلة إلى اللجان في المناطق الأزهرية، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

يشار إلى أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالبا، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة.

ومن جهته، اختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية بمادة اللغة الفرنسية، كما اختتم طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية، الامتحانات، بمادة اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار داخل اللجان.