أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الاثنين.. البلدي بـ9 جنيهات

اختلفت أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الاثنين، وفقًا للأصناف المتنوعة من «سنارة، فص، صديقة، سكري»، وغيرها، والتي يجرى حصدها تباعًا من الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار المانجو في أسواق الجملة، كالتالي:

سعر كيلو المانجو اليوم الاثنين

مانجو عويس من 20 إلى 40 جنيهًا.

مانجو هندي من 20 إلى 30 جنيهًا.

مانجو تيمور من 20 إلى 30 جنيهًا.

مانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيهًا.

مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.

مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيهًا.

مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا.

مانجو دبشة من 17 إلى 21 جنيهًا.

مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيهًا.

مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا.

مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

مانجو بيض العجل 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وعن أسعار الأصناف الأخرى من الفاكهة، جاءت كما يلي.

كيلو عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر من 10 إلى 20 جنيهًا.

كيلو عنب أسود من 10 إلى 18 جنيهًا.

كيلو برقوق هوليوي من 20 إلى 40 جنيهًا.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 40 جنيهًا.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيهًا.

كيلو فرولة من 4 إلى 10 جنيهات.

كيلو تفاح مصري من 9 إلى 23 جنيهًا.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

كيلو تين برشومي من 14 إلى 18 جنيهًا.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 12 جنيهًا.

بطيخ وزن «6 لـ8 كيلوجرامات»، يصل سعره إلى 40 جنيهًا.

بطيخ وزن «4 لـ6 كيلوجرامات» يصل سعره إلى 24 جنيهًا.