السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمل لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، وسلاح ناري «فرد خرطوش» في دائرة قسم الطالبية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار بالمواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «علاء، 30 عامًا، عاطل»، أنّه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، تاجر في المواد المخدرة «الهيروين» في غير الأحوال المُصرح بها على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، سلاح ناري «فرد خرطوش» على النحو المبين بالتحقيقات.