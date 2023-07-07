مصرع عامل سقط أثناء تركيب يافطة لمطعم في الطالبية.. اختل توازنه

لقي عامل مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط أثناء قيامه بتركيب يافطة لمطعم، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية إخطارا من الرائد محمد عطيه معاون مباحث القسم يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط أحد الأشخاص من علو بشارع العروبة بدائرة القسم، على الفور انتقل الرائدان إسلام البنداري ومحمد حبيب معاوني مباحث القسم إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط عامل 40 سنة أثناء قيامه بتركيب يافطة أحد المطاعم بشارع العروبة بدائرة القسم اختل توازنه وسقط على رأسه مما أدى إلى وفاته في الحال.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.