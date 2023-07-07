تجديد حبس طرفي مشاجرة بسبب القيادة بسرعة جنونية في الطالبية

قرر قاضي المعارضات بمحكة جنوب الجيزة، تجديد حبس طرفي مشاجرة في أحد شوارع دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بسبب السرعة الجنونية لأحد الأشخاص بالشارع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات كما أمرت باستعجال التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

مشاجرة بسبب السرعة الجنونية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لمباحث الطالبية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة في بركة الرمل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين وإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب أن شخص من أحد الأطراف يقود سيارته بسرعة جنونية داخل الشوارع الداخلية، فقام أحد الأشخاص بمعاتبته فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتدخل باقي الأطراف لمناصرة ذويهم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى القبض على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أشرف زاهر الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 72 من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، على أنّه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.