إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، بسحجات وكدمات، إثر مشاجرة بالطوب والعصي، بين عائلتين بقرية «أبويط»، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

مشاجرة بين عائلتين في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية «أبويط» بمركز الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين في المشاجرة هم «م.ر.م»، 25 عامًا، و«ع.ن.ك»، 25 عامًا، و«أ.ن.ك»، 17 عامًا، و«هـ.م.ح»، 21 عامًا، و«م.ر.م»، 16 عامًا، وجميعهم مصابون بسحجات متفرقة بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وحُرر المحضر اللازم، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.