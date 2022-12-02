إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بجنوب بني سويف

أصيب 10 أشخاص صباح اليوم الجمعة، في مشاجرة نشبت بين عائلتين استخدموا خلالها الحجارة والعصى، بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وانتقلت قوات الأمن وفرضت طوقًا أمنيًا حول محيط الواقعة.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل دائرة مركز ببا، نتج عنها إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وضبط طرفي النزاع وفرض كردون أمني حول محيط الواقعة.

أسماء المصابين في المشاجرة

ونقلت سيارات إسعاف بني سويف المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وهم:

- «حماده.خ.م»، 29 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- «محمد.ص.ع»، 29 عامًا، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

- «صلاح.م.ت»، 25 عامًا، مصاب بكدمات بالذراع الأيسر.

- «أحمد.م.ت»، 36 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- «رمضان.م.س»، 28 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

- «على.س.ع»، مصاب بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم.

- «محمد.ر.س»، 24 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم.

- «شعبان.س.ع»، 55 عامًا، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

- «علي.ش.س»، 29 عامًا، مصاب باشتباه كسر في القدم اليمنى.

- «سالم.ش.س»، 21 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم.

- «محمود.ر.س»، 37 عامًا، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر المحضر اللازم وتم ضبط طرفي المشاجرة وفرض كردون أمني حول محيط الواقعة، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.