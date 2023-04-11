إصابة شخصين في مشاجرة بقرية شمال بني سويف

أصيب اثنان، ربة منزل وشاب، بجروح وكدمات، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بقرية أطواب شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، اثنين بهما إصابات كدمات وجروح إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هما: « سهام.ع. م» 58 سنة، مصابة بجروح قطعية مع كسر بالذراع اليسرى، و«أحمد. ص. ش» 22 سنة، طالب، مقيم قرية أطواب بمركز الواسطى شمال بني سويف، مصاب بجروح قطعية بالوجه والجسم، وجار تلقيهما العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه الواقعة، للوقوف على أسبابها، وظروفها وملابساتها، مع ضبط أطرافها.