استشاري تغذية لـ«8 الصبح»: احذروا الإفراط في تناول التين الشوكي

قالت الدكتورة هبه عصام، استشاري التغذية، إنَّ الإفراط في تناول أي طعام له أضراره وقد يتسبب في مشكلات تؤثر على الصحة العامة، موصيةً بتناول التين الشوكي بكميات محددة للاستفادة من القيمة الغذائية دون التعرض لمشاكل صحية.

فوائد التين الشوكي

وأضافت «عصام» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» على شاشة «قناة DMC»، أنَّ التين الشوكي من الفواكه الموسمية التي لها شعبية كبيرة ولها فوائد هائلة بين الفواكه الصيفية لاحتوائها على «فيتامين C» والألياف الطبيعية وتساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع بجانب انخفاض السعرات الحرارية.

احذروا الإفراط في تناول التين الشوكي

وتابعت استشاري التغذية: «ننصح بتناول التين الشوكي كفاكهة للراغبين في إنقاص وزنهم ولكنه يقلل سكر الدم وبالتالي يجب تناوله بحذر وبكميات محدودة خاصةً لمرضى السكر، ومن أضرار الإفراط في تناوله مشاكل الأمعاء بسبب الألياف والبذور».

وشددت «عصام»، على أهمية اختيار ثمرات التين الشوكي ولابد تكون كاملة النضج ولتجنب العدوى من خلال تناوله وشراءه من الباعة الجائلين من الضروري التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة سواء سكين التقطيع أو الأطباق كما أن غسله جيداً يقلل التعرض للمرض ونقل العدوى.