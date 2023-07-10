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«الداخلية» تكشف ملابسات وفاة مواطن بالدقهلية طعنا على يد مسجلين

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:46 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ في الصدر وتوفى عقب وصوله وبسؤال شقيقه اتهم شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة القسم، بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض فأحدثا إصابته التي أدت لوفاته وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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