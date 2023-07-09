العثور على جثة طافية بمياه النيل في بني سويف

عثر أهالي قرية «الفقيرة» التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف على جثة طافية في مياه النيل، لشخص مجهول الهوية حتى الآن، وتم إبلاغ الشرطة، وجرى انتشال الجثة ونقلها بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه النيل

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية «الفقيرة»، الواقعة شرق النيل بدائرة المركز بالعثور على جثة طافية بمياه النيل لشخص مجهول الهوية.

وجرى التوجيه بالإنتقال إلى موقع البلاغ وانتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة، والتعرف على هوية المتوفى، والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ وجرى انتشال جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 55 عامًا، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتعرف على هوية المتوفى.