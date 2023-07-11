ساندي تكشف تفاصيل أزمتها النفسية: نقطة تحول كبيرة في حياتي

كشفت الفنانة ساندي، تفاصيل آلامها ومعاناتها النفسية، خلال السنوات الأخيرة، التي تسببت في ابتعادها عن الساحة الفنية، إذ لجأت إلى دراسة علوم النفس والطاقة، بعدما رفضت اللجوء إلى أطباء الأمراض النفسية.

وقالت الفنانة ساندي، في تصريحات لـ«الوطن»، «لا أفضل الذهاب لأطباء الأمراض النفسية، والاعتماد على أدوية للتحسن، فأنا أرفض دخول هذه الأدوية لجسمي، كنت أرغب بالتعمق في دراسة علم النفس، لمواجهة كل ما يتعبني نفسيًا، واستعراضها بشكلٍ علمي، ونجحت في ذلك بالفعل».

عالجت نفسي من خلال التصالح مع الذات

وأضافت ساندي: «عالجت نفسي من خلال التصالح مع الذات، وأنّ كل أزمة تعرضت لها في الماضي، اعتبرتها درس جميل، مهما كانت قسوتها، فالأمر بالنسبة لي نقطة تحول كبيرة، وأصبحت متصالحة مع كل شيء في حياتي».

وأشارت إلى أنها تلقت دعمًا نفسيًا ومعنويًا، من أشخاص كثيرين، طوال تلك الفترة الماضية، حيث قالت إنّ: «أول شخص كان الدكتور أحمد عمارة، فلا أستطع إنكار فضله عليّا، كونه دعمني وعلّمني وعالج كل الأمور التي كنت أعاني منها، فهو كان السبب في عودتي للساحة مؤخرًا، وذلك بجانب أسرتي وأصدقائي المُقربين، مثل عزيز الشافعي».

تامر حسني صاحب فضل كبير عليّا

أوضحت أنّ تامر حسني، يُعد صاحب الأثر الأكبر، كونه رشحها للمُشاركة في فيلم «تاج»، لإيمانه بها وبموهبتها، وقال لي: «أنتِ حافظتي على نفسك وحافظتي على شكلك وأنتِ بتقدمي مزيكا مختلفه.. فأنا حاسس إن أنتِ تستاهلي فرصه تطلعي تاني للناس.. وتقولي لهم أنك موجودة.. فكلامه عنّي موقفه لن أنساه أبدًا، فهو صاحب فضل كبير عليّا، ولا أستطيع أنّ أنكره طوال حياتي، خصوصًا وأنّ عودتي عبر (تاج) فرصة مهمة جدًا، ومختلفة عن أي تجربة سينمائية لي من قبل».

أبطال وأحداث فيلم تاج

ويُعرض للفنانة ساندي، حاليًا فيلم تاج، بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، من قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم تاج من خلال شخصية «سوبر هيرو» يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشكلات كثيرة بصحبة شقيقه التوأم والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت كثيرة مليئة بالمغامرات وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.