عضو بـ«الغرف التجارية» يوضح أنسب وقت لشراء الذهب وتحقيق الربح

يعد الذهب من أبرز السلع التي يرغب قطاع كبير من المواطنين في اقتنائها، إلا أن ارتفاع سعرها يتسبب في عدم الإقدام على شرائه خوفا من تراجعه، ولكن هناك بعض الأوقات تعد أنسب وقت لشراء الذهب.

هذا هو أنسب وقت لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل انخفاض للسعر المحلي هو أنسب وقت لشراء الذهب، حيث أن تراجع السعر بمثابة فرصة للشراء وتحقيق المكاسب.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة الحالية تشهد انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب وهو ما يعني أن فرصة الشراء في الوت الحالي هي جيدة وكلما أنخفض السعر كانت الفرص أفضل.

وحول أنسب وقت لشراء الذهب، أشار «نجيب»، إلى أنه يفضل تقسيم المبالغ المدخرة والشراء في أوقات مختلفة وذلك حتى عندما يكون السعر مرتفعا وتم الشراء يتم تعويض الفارق السعري عند الشراء بالسعر المنخفض.

طريقة ادخار الذهب

وأوضح أن الذهب وعاء ادخاري طويل الأجل ولا يفضل المضاربة به والشراء بسعر قليل وبيعه في أول فرصة لارتفاع الأسعار لأن هذا لن يدر ربحا كبيرا.

ولفت إلى أنه من الأفضل شراء الذهب والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عام ونصف العام لأنه في هذه الحالة سيتم تحقيق عائد أكبر خاصة وأن الذهب يعتبر وسيلة جيدة جدا لحفظ قيمة المال وتحقيق ربح من خلاله.