انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين.. «فرصة للشراء»

شهدت أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين في مصر، انخفاضا ملحوظًا، نتيجة تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال بدء التعاملات الأسبوعية في الصاغة، وكذلك الانخفاضات الكبيرة التي حدثت أمس.

وانخفضت أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد، وبذلك يكون سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما انخفض بقيمة 300 جنيه لتسجل الآن 124 ألف جنيه بدلًا من 124300 جنيه وفقا لسعر أمس، وذلك دون احتساب سعر المصنعية والدمغة، و127271 جنيها بالمصنعية والدمغة.

أسعار السبائك اليوم

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام حوالي 2551 جنيها، وذلك بعد احتساب المصنعية والدمغة في السوق المحلي، وسجل سعر السبيكة الربع جرام حوالي 732 جنيها، وجاء سعر السبيكة وزن النصف جرام بـ1551 جنيها.

أما عن الأوزان الأكبر فقد بلغ سعر السبيكة وزن 5 جرامات حوالي 12727 جنيها، وسعر سبيكة الذهب 10 جرامات انخفض ليسجل 25454 جنيه، وسجلت السبيكة وزن 25 جراما مبلغ 63635 جنيه، وهذه الأسعار عقب احتساب المصنعية والدمغة، وقد تختلف قيمة السبيكة من شركة لأخرى على حسب الشركة المصنعة لها.