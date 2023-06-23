ماذا يحدث في أسبوع عيد الأضحى؟.. خبر يهم المقبلين على شراء الذهب

يبحث المصريون على كل ما هو جديد ويشغلهم خلال أسبوع العيد، وعلى قائمة هذه الاهتمامات أسعار الذهب التي يكثر شراؤها خلال هذا الأسبوع بمناسبة الأفراح وحفلات الخطوبة، وكذلك الطقس ومواعيد القطارات.

العيد وأسعار الذهب

توقع الخبير المصرفي وليد عادل استمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد قرار «المالية» بالإفراج الجمركي على المشغولات الذهبية، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن السوق المصرية شهدت دخول 194 كيلوجراما من الذهب منذ مايو الماضي، مع توقعات بدخول كميات أكبر خلال الفترة المقبلة، مع المصريين العائدين من الخارج، ما يؤدي لزيادة المعروض محليا.

وأضاف أن واردات الذهب سيكون لها تأثير كبير على استمرار التراجع في أسعار الذهب، خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الماضية، واتجاه كثير من المستثمرين إلى البيع خوفًا من استمرار انخفاض الأسعار، بما يكبدهم المزيد من الخسائر، بعد شراء المعدن النفيس عند مستويات أسعار مرتفعة، بلغت 2800 جنيه للجرام، خلال الأشهر الماضية.

إجازة عيد الأضحي توقف انخفاض الأسعار مؤقتا

وتوقع الخبير المصرفي أن تؤدي إجازة عيد الأضحي إلى توقف مؤقت لانخفاض الأسعار، بعد فترة زيادة معدلات الشراء بسبب الزواج أو الانشغال بإجازة عيد الاضحي، مضيفا أنه «الأيام القليلة الماضية شهدت تزايد توقعات انخفاض الأسعار، مع اتجاه الكثير من المدخرين والمستثمرين فى الذهب إلى التخلي عنه».

«التموين»: استمرار عمل المخابز في العيد

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزامنا مع قرب عيد الأضحى 2023، استمرار عمل المخابز البلدية طوال فترة العيد، فضلا عن إقامة الشوادر لبيع الخراف الحية بأسعار مخفضة للمواطنين الراغبين في شراء خروف العيد للتضحية.

لو عايز تصيف في العيد.. مواعيد قطارات الإسكندرية ومرسى مطروح

تفضل الكثير من العائلات والأسر المصرية، استغلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للسفر إلى أي من المدن أو المحافظات الساحلية لقضاء وقت رائع، خاصة أن الإجازة تصل لنحو 6 أيام، ومن هنا يزيد الاهتمام بمعرفة مواعيد تحرك القطارات إلى المحافظات الساحلية في تلك الفترة خاصة محافظتي «مرسى مطروح» و«الإسكندرية».

ولمعرفة مواعيد القطرات من هنــــــا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في عيد الأضحى المبارك 2023، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس، مؤكدة أن مصر تشهد في تلك الآونة ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث تصل لـ 33 درجة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ولفتت منار غانم إلى أن حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2023 ستصل درجات الحرارة فيه لـ35 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، منوهة بأن الارتفاع سيكون بواقع درجتين لـ3، وهو يعتبر ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، محذرة من التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة خلال تلك الأيام شديدة الحرارة.