ضبط عاطل بحوزته كمية من «الحشيش» في مصر القديمة.. اعرف العقوبة القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بغرض الإتجار، وجرى التحفظ عليه، والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت إرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها، وإعداد تقرير حول المخدر، وبيان إذا كان جوهر الحشيش من عدمه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

وردت معلومات وأكدتها تحريات المباحث، مفادها إتجار عاطل في مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض «مطواه»، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، والسلاح الأبيض «المطواه» للدفاع عن النفس.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراتها المتقدمة.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات

يقول المحامي حميدو جميل الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إنَّ عقوبة الاتجار في المخدرات حددتها المادة 33 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنَ «يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنَّها لا تزيد على 500 ألف، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».