الكليات التي لها امتحان قدرات 2023 وموعد انطلاقها.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، الكليات التي لها امتحان قدرات 2023 وموعدها لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، موضحة بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة.

موعد اختبارات القدرات 2023

وأعلنت الوزارة في بيان، عن الكليات التي لها امتحان قدرات 2023، وموعد أدائها، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، على أن تبدأ الكليات مباشرة في تطبيق الاختبارات.

وأوضحت الوزارة أسماء الكليات التي لها امتحان قدرات 2023 ويشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كالتالي:

** كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

** كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

** كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

** كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

الكليات التي لها امتحان قدرات 2023

** كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

** كليات التربية الرياضية.

** كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

** شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس)

** كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وتابعت وزارة التعليم العالي أنه سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني والرابط المخصص لذلك.