إحالة شخصين لـ«الجنايات» بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

قررت النيابة العامة، إحالة شخصين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار في عقار مهجور بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور بمدينة نصر.

القبض على المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وتم القبض على المتهمين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل العقار المُشار إليه، وبالتفتيش عُثر على حفرة بعمق 15 مترًا وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أسفل أحد العقارات بدائرة القسم، يقول رامي ربيع مقلد المحامي والخبير القانوني، إنّهم سينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983.

وأضاف ربيع، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ «كل من حفر خلسة أو أخفى الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من نقب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».