فيلم «بيت الروبي» يحقق 2 مليون و157 ألف جنيه خلال يوم واحد

حافظ فيلم «بيت الروبي»، على الصدارة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وتصدر الفيلم المركز الأول، حيث حقق أمس 2 مليون و157 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

قصة فيلم بيت الروبي

وجذبت قصة فيلم بيت الروبي عدد كبير من الجمهور، خاصة أن الفيلم يناقش أزمة السوشيال ميديا، وتأثيرها السلبي على المجتمع في الوقت الراهن، حيث يجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية زوج الفنانة نور اللبنانية التي تعرضت لأزمة كبيرة بسبب السوشيال ميديا، خاصة أنها تعمل طبيبة نساء، وتوفيت مريضة أثناء علاجها فتنقلب حياتها رأساً على عقب.

إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي

وتجاوزت إيرادات الفيلم على مدار الأسبوعين الماضيين أكثر من 74 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً بموسم عيد الأضحي، خاصة أنه تم طرحه قبل العيد بأسبوع كامل.