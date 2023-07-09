الأفلام المصرية تحقق 5 ملايين جنيه أمس.. و«بيت الروبي» يتصدر

نجحت الأفلام المصرية في تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي بعد انتهاء موسم عيد الأضحى السينمائي، والتي حققت نحو 4.9 مليون جنيه عن إجمالي عرض 4 أفلام حاليا، حظي منها فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي بنصيب الأسد من الإيرادات محققا 2.4 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي.

حافظ فيلم البعبع على تواجده في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في السينمات المصرية بـ مليون جنيه، تلاه فيلم «تاج» بـ801 ألف جنيه، بينما تذيّل القائمة فيلم «مستر إكس» بـ663 ألف جنيه.

تفاصيل إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

وشهد موسم عيد الأضحى حالة واسعة من الزخم الفني، والإقبال الجماهيري الكبير على السينمات، حيث جاء إجمالي إيرادات موسم عيد الأضحى 135 مليون جنيه خلال أسبوعي العيد، حيث حقق فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، بالتعاون مع كريم محمود عبدالعزيز، نحو 82 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه، وتصدّر المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة بالموسم، وتربّع على عرش الإيرادات، ومع بداية الموسم جاء فيلم «تاج» بطولة تامر حسني في المرتبة الثانية، حيث حقق إيرادات نحو 32 مليون جنيه، وما زال الفيلم يحقق إيرادات مرتفعة يوميا.

بينما استطاع فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة بالتعاون مع ياسمين صبري، أن يحقق 25 مليون جنيه ويحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة، خاصة أنّ العمل يدور في إطار تشويقي أكشن، ويجمع بين عدد من نجوم الكوميديا، وجاء الفيلم الكوميدي «مستر إكس» في المرتبة الرابعة، وحقق نجاحا كبيرا، ووصلت إيراداته لنحو 17 مليون جنيه.