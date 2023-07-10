تغيرات طفيفة في أسعار الذهب العالمية بسبب بيانات الوظائف الأمريكية

تشهد أسعار الذهب العالمية تغيرات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية، بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي، وبالتالي مسار أسعار الفائدة المقبلة.

واستقر سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1924 دولارا للأونصة، ليشهد تغيرات طفيفة حول هذا المستوى، بعد أن سجل ارتفاعا الجمعة الماضي بنسبة 0.8% ليعيد الذهب إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.3% بعد 3 أسابيع متتالية من الخسائر.

تقرير الوظائف الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة الأمريكية، أظهر نموا أقل من المتوقع في أعداد الوظائف الجديدة خلال شهر يونيو، حيث وفر الاقتصاد الأمريكي 209 آلاف وظيفة مقارنة مع التوقعات 224 ألفا وقراءة شهر مايو 306 آلاف وظيفة.

تعد هذه البيانات هي الأضعف منذ عامين ونصف، ما دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن أداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام، لترى الأسواق أنّ الاقتصاد قد لا يتحمل قرارين لرفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

انتعاش الذهب

وفقا للتوقعات، عاد الذهب إلى الانتعاش بشكل كبير ليعوض خسائره السابقة، رغم كون التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 92% لقيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي هذا الشهر.

ومع بداية تداولات الأسبوع الجاري، عادت الأسواق إلى تقييم الموقف من جديد، خاصة أنّ تقرير الوظائف أظهر استمرار معدل الأجور في التزايد، ما يعد داعم للتضخم، الأمر الذي يقلل فرص تراجع التضخم، وبالتالي يجبر البنك الفيدرالي على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1%، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبّدها يوم الجمعة الماضي بعد بيانات الوظائف، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8%.

مؤشر أسعار المستهلكين

وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، مع توقعات بتراجع المؤشر الجوهري السنوي إلى 5% من 5.3%، ووفق جولد بيليون أيضاً يشهد هذا الأسبوع تصريحات من عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما قد يعد محرك للأسواق إلى جانب بيانات التضخم الأكثر أهمية هذا الأسبوع.تحركات الذهب بعد تقرير الوظائف

بيانات التوظيف لم تكفي لتحديد الاتجاه القادم للذهب ليظل في التداول بشكل عرضي تحت منطقة المقاومة السابق ذكرها، ولكن نجح الذهب في تقليل الضغوط السلبية الواقعة عليه وأصبح مستعدا للعودة إلى الارتفاع ولكن ينتظر الحافز المناسب.

قد تستمر التحركات العرضية في أسواق الذهب هذا الأسبوع حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي يمكن أن تساهم في تحديد حركة الذهب على المدى القصير، خاصة أنّ الدولار الأمريكي يعاني خلال الفترة الحالية ويقلل تأثيره على الذهب كون المعدن النفيس يعد سلعة تسعر بالدولار.