تقديم خدمات طبية مجانية لـ1564 حالة بقرية نزلة البدرمان في ديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أعمال القافلة الطبية بقرية نزلة البدرمان في مركز ديرمواس، حيث تم الكشف الطبى وصرف الأدوية مجانا لـ1564 حالة، ضمن الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة طبية بمركز ديرمواس

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 358 حالة جراحة، 354 أطفال، 188 باطنة، 55 نساء، 83 أسنان، 240 رمد، 243جلدية،43 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 173 تحليلا مختلفا و 2 موجات صوتية، 3 حالات أشعة سينية و106 كشف مبكر للضغط والسكر، 11 حالة خلع أسنان وتحويل 38 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى استفاد منها 181 مترددا.

تنفيذ حملة «100 يوم صحة»

وفي وقت سابق، أعلن محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة «100 يوم صحة»، تحت شعار «معاك من أول يوم»، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر القادم.

أوضح المحافظ، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق.