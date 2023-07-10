الكشف النهائي للمتقدمين لانتخابات نقابة الأطباء في الإسماعيلية

أنهت نقابة الأطباء في الإسماعيلية، أعمال التجهيز لانتخابات النقابة «التجديد النصفي»، المقرر عقدها في 15 أكتوبر المقبل على مستوى النقابات الفرعية في جميع المحافظات.

وضمت القائمة ترشح كل من الدكتورة جميلة نصر والدكتور هاني عبد الرحمن على منصب نقيب أطباء الإسماعيلية خلفًا للدكتور سعيد الشربيني.

كما قرر الترشح على مقعدي فوق 15 سنة في نقابة الأطباء، كل من الدكتور سعيد الشربيني نقيب أطباء الإسماعيلية الحالي والدكتور عمر حسونة والدكتور محمد مشالي.

4 مرشحين على مقعدي تحت 15 سنة

كما استقبلت النقابة أوراق 4 مرشحين على مقعدي تحت 15 سنة، هم كل من الدكتور أحمد نادر نجم والدكتور عمرو رفعت والدكتورة غدير سعيد والدكتور لؤي سامي.

وتشهد محافظة الإسماعيلية لأول مرة تقدم طبيبة على مقعد نقيب أطباء الإسماعيلية، وهي الدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس والمجمع الطبي بالإسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية.

وشغلت «نصر» عدة مناصب على مدار السنوات الماضية، أهمها رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة قناة السويس، وعضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة،و أمينة عامة لجمعية القلب المصرية، وممثلة قارة إفريقيا فى الجمعية العالمية لطب القلب الوقائي.