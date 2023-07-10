كشف أسماء المرشحين في انتخابات «الأطباء» وبدء استقبال الطعون اليوم (صور)

تستقبل اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، عضو مجلس نقابة الأطباء، بدءً من اليوم وحتى الجمعة 14 يوليو، طلبات الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات، على أن يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

وأكد أنه سيتم فتح باب التنازلات في انتخابات الأطباء من يوم السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وأخيراً يتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.

انتخابات نقابة الأطباء

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

ونشرت النقابة الكشوف الأولية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب ومقاعد العضوية لنصف أعضاء المجلس في انتخابات نقابة الأطباء.