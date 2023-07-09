إزالة 4 حالات تعد على أراضي الدولة في إدفو بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود الجارية ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بالوحدات المحلية ومديرية الأمن، ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي، ووحدة المتغيرات المكانية، وكافة فروعها بالمراكز والمدن لتحقيق المستهدف خلال هذه المرحلة التي انطلقت أمس السبت، وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.

الدولة مستمرة في التصدي للمخالفات

ويأتي ذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تنفيذ قرارات إزالة في مركز إدفو

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم حملة مكبرة استهدفت تنفيذ 4 قرارات لإزالة تعديات على أراضي الدولة بمساحة 4100 متر مربع في أول أيام إنطلاق المرحلة الثالثة للموجة 21.

وشملت الإزالات التي نفذتها الجهات المعنية في محافظة أسوان نطاق قرية العطواني التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحري. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.