أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات جدول امتحانات الدور الثانى للنقل الثانوى فى المحافظات 2023، إذ تبدأ أعمالها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في المحافظات 2023

وحددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي في المحافظات 2023، إذ تبدأ معظم المحافظات الامتحانات بداية من يوم السبت المقبل 15 يوليو من ضمنها الدقهلية وكفر الشيخ.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الدقهلية 2023

وكشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان له عن جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي بالدقهلية 2023 وهو كالتالي:

- السبت 15 يوليو: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصفين الاول والثاني الثانوي.

- الأحد: للصف الاول الثانوي مادتي الاحياء والفلسفة، للصف الثاني الثانوي الرياضيات والمواطنة

- الاثنين: للصف الأول الثانوي مادتي الفيزياء والجغرافيا، والصف الثاني الثانوي الكيمياء وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية.

- الثلاثاء: للصف الأول الثانوي الكيمياء والتاريخ والتربية الوطنية، والثاني الثانوي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والفيزياء

- الأربعاء: لأولي ثانوي اللغة الأجنبية الأولى والتكنولوجيا والكمبيوتر، والثاني الثانوي الاحياء والجغرافيا والكمبيوتر

- الخميس: لأولى ثانوي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، والثاني الثانوي تطبيقات الرياضة والفلسفة وتكنولوجيا

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في كفر الشيخ 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي 2023 إذ تبدأ يوم السبت 15 يوليو كالتالي:

- السبت: اللغة العربية للصفين الاول والثاني الثانوي

- الأحد مادة الرياضيات لأولى ثانوي، والكيمياء وعلم النفس لثاني ثانوي

- يوم الاثنين: الكيمياء لأولي ثانوي، واللغة الأجنبية لثانية ثانوي

- يوم الثلاثاء: الأحياء والتاريخ لأولي ثانوي، والأحياء والجغرافيا لثانية ثانوي

- يوم الأربعاء: اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة لأولي ثانوي، وجبر وتفاضل وحساب مثلثات لثانية ثانوي

- السبت لغة أجنبية أولي لأولي ثانوي، واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء لثانية ثانوي

- يوم الأحد الفيزياء لأولي ثانوي، والرياضيات التطبيقية والفلسفة للصف الثاني الثانوي.

جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي بالقليوبية 2023

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من الاثنين 7/17 إلى الثلاثاء 7/25.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت 7/15 إلى الأربعاء 7/26.

- النقل الأول والثاني الثانوي للصم من الأحد 7/10 إلى الأربعاء 7/26.

- النقل والتخصص للخط العربي من السبت 7/15 إلى الأحد 7/30

جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي بمطروح 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من 22 يوليو إلي 29 يوليو لمدة 6 أيام، وبالنسبة لامتحانات الأول والثاني الثانوي الفني في الفترة من 8 يوليو، وحتى 19 من الشهر نفسه، ويستمر لمدة 11 يومًا، على أنّ تكون امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات يوم الأحد 9 يوليو.

جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية في الإسماعيلية 2023:

- السبت 15 يوليو اللغة العربية

- الأحد الفيزياء للصف الأول الثانوي، والفيزياء والجغرافيا للصف الثاني الثانوي.

- الاثنين اللغة الأجنبية الأولى لكلا الصفين.

- الثلاثاء الكيمياء والفلسفة، للصف الأول الثانوي، والكيمياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي.

- الأربعاء الصف الأول الثانوي الأحياء والفلسفة، والثاني الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

- السبت أولى ثانوي الرياضيات، والصف الثاني تطبيقات الرياضات والفلسفة.

- الأحد الأحياء وعلم النفس للصف الأول الثانوي، والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي بدمياط 2023

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من الاثنين 7/22 إلى الثلاثاء 7/30.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت 7/22 إلى الأربعاء 7/26.

- النقل الأول والثاني الثانوي للصم من الأحد 7/22 إلى الأربعاء 7/30.