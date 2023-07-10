فيلم «تاج» يحقق 734 ألف جنيه خلال يوم واحد في دور العرض

حافظ الفنان تامر حسني، على المنافسة في موسم عيد الأضحي بفيلم «تاج»، محققا إيرادات أمس الأحد بلغت 734 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «تاج» لـ تامر حسني

وجاء إجمالي إيرادات فيلم «تاج»، 33 مليون جنيه، ومازال الفيلم يحقق إيرادات مرتفعة يومياً، ويحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، وهي فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز، وفيلم «البعبع» لـ أمير كرارة، وفيلم «مستر اكس» بطولة أحمد فهمي.

أبطال فيلم تاج

وجمعت المخرجة سارة في فيلم تاج بين الفنان تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وهو من قصة تامر حسني.

قصة فيلم تاج

تدور أحداث فيلم تاج حول شخصية سوبر هيرو، وهو يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم الذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت كثيرة مليئة بالمغامرات وذلك في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال.