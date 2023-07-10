زيارات مفاجئة لـ36 مستشفى بالدقهلية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة

أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، زيارات مفاجئة لـ36 مستشفى خاصًا في مختلف الأماكن بالمحافظة؛ من أجل التأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة.

المرور على 36 مستشفي خاصة بالدقهلية

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بصحة الدقهلية، في بيان، اليوم الاثنين، إن الحملات الرقابية تضمنت المرور على نحو 36 مستشفى خاصًا، وتبين أن 20 منها دون سلبيات فيما، تم توجيه إنذارات لنحو 16 أخرى بضرورة استيفاء الاشتراطات الطبية.

وأشار «فؤاد»، إلى أنه فيما يخص سياسات مكافحة العدوى، تبين عدم التزام 4 مستشفيات بتطبيقها على النحو الأمثل، إلى جانب رصد العديد من السلبيات بعدد محدود من المستشفيات تتعلق ببرامج الجودة وفصل النفايات.

وأكد مدير إدارة العلاج الحر، أن الفريق الذى قام بالزيارات أعد تقريرا بالسلبيات التى تم رصدها بالمستشفيات لاتخاذ القرار المناسب حيال هذه المخالفات وتفاديها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات مستمرة للتأكد من انضباط العمل داخل المستشفيات حرصا على صحة وسلامة المرضى.