فيلم «Insidious ..The Red Door» يحقق 64 مليون دولار بعد عرضه بـ3 أيام

نجح فيلم الرعب «Insidious ..The Red Door»، في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل لـ32 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 31 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه خلال 3 أيام في السينمات حول العالم، لـ64 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتصدر فيلم «Insidious: The Red Door» شباك التذاكر المحلي في أول أيام طرحه في السينمات، محققا 15.2 مليون دولار، بينما تراجع إلى المركز الثاني في اليوم الثاني والثالث، محققا 10.1 مليون دولار و7.3 مليون دولار في اليومين على التوالي.

تفاصيل فيلم «Insidious ..The Red Door»

فيلم «Insidious ..The Red Door» يحمل توقيع باتريك ويلسون في أول تجاربه الإخراجية، من سيناريو من تأليف سكوت تيمز استنادًا إلى قصة لي وانيل وتيمز، ويعتبر تكملة مباشرة لفيلم «Insidious: Chapter 2» إنتاج عام 2013، والجزء الخامس من سلسلة أفلام «Insidious»، وبلغت ميزانية الفيلم 16 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم باتريك ويلسون، روز بيرن، تاي سيمبكينز، أندرو أستور، ستيف كولتر ووانيل وأنجوس سامبسون ولين شاي الذين يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة، بينما انضم هيام عباس وسنكلير دانيال للمرة الأولى في فريق التمثيل.