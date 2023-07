«Insidious: The Red Door» يحقق 15 مليون دولار في أول يوم بدور السينما

نجح فيلم الرعب «Insidious: The Red Door» في تصدر إيرادات شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية في أول أيام عرضه بدور السينما، وحقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 15.2 مليون دولار، بينما تراجع فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny» الذي ظل في المقدمة لمدة 7 أيام على التوالي، إلى المركز الثاني محقق 7.6 مليون دولار.

وحقق «Indiana Jones and the Dial of Destiny» إيرادات في شباك التذاكر المحلي وصلت لـ102 مليون دولار، بينما حقق 70 مليون دولار في السوق الخارجي، ليصل الإجمالي الذي حققه الفيلم خلال 8 أيام 172 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Sound of Freedom» في المركز الثالث بشباك التذاكر الأمريكي.. و«Spider-Man» يتراجع إلى المركز الخامس

وجاء في المركز الثالث فيلم «Sound of Freedom» بـ5.2 مليون دولار، وإجمالي خلال 4 أيام بلغ 27.2 مليون دولار، وفي المركز الرابع فيلم «Elemental» بـ2.9 مليون دولار، بينما تواجد في المركز الخامس فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» بـ2.3 مليون دولار، الذي وصل إجمالي إيراداته بـ619 مليون دولار خلال 5 أسابيع من عرضه في السينمات.