ورش عمل في مركز شباب أحمد عبده بالسويس للتوعية بترشيد استهلاك المياه

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ورش عمل بمركز شباب أحمد عبده بالسويس، لعرض وممارسة سبل ترشيد المياه والحفاظ على مختلف المجاري المائية التي تنقل للمواطنين المياه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف عادل الشيمي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

ورش عمل لترشيد استهلاك المياه

وأعلنت مديرية الشاب والرياضة بمحافظة السويس، أنه بناء على التعاون بين المديرية وشركه مياه الشرب والصرف الصحي، نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء بالتعاون مع شركه مياه الشرب بالسويس، عددا من ورش العمل الخاصة بالطلائع لنشر الوعي فيما يخص ترشيد المياه والحفاظ على المجاري المائية بمركز شباب أحمد عبده.

ألعاب تفاعلية ضمن ورش العمل

وتضمن إعلان مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أنه تم عقد جلسات حوارية لتبادل الخبرات ومناقشة قضية التغيرات المناخية المشكلة وآليات حلها، وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية، كذلك جرى تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية مع عدد من الأطفال، مثل لعبة السلم الثعبان وارسم ولون ومسرح العرائس ولعبة الكروت والعجلة الدوارة، بقيادة المدرب بليغ حمدي.