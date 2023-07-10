محافظ سوهاج يبحث آليات اختيار 45 مدرسة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «التعليم حياة»

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، والدكتور هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، اليوم، اجتماعا تنسيقا لبحث آليات اختيار 45 مدرسة لبدء المرحلة الثانية من مبادرة «التعليم حياة»، واختيار 5 مدارس لمبادرة «المدارس اليابانية»، لتطبيقهما خلال العام الدراسي 2023/2024، بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج.

تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة التعليم حياة

وأكد مدير مؤسسة حياة كريمة ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية والتنسيق المستمر بين كافة الجهات، للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «التعليم حياة»، وتطبيق مبادرة المدارس اليابانية، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وبالتوازي مع توجهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتطوير التعليم، ودعم التحول الرقمي، والتوسع في تطبيق النماذج التعليمية المتميزة وخاصة اليابانية، وتطبيق نظام «التوكاتسو» في التعليم، مما يساهم في تخريج جيل جديد من الشباب قادر على تنفيذ برامج التنمية، وتنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب؛ ليكونوا قادة المستقبل.

وتناول الاجتماع ما تم في المرحلة الأولى من مبادرة «التعليم حياة»، حيث تم اختيار 25 مدرسة بنطاق المحافظة تم تحويلها إلى مدارس رقمية، من خلال نشر ثقافة التعليم الرقمي بين الطلاب، وتجهيز معامل المدارس بأجهزة الحاسب الآلي، وتوصيلها بالإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على كيفية التعامل مع المنصة التعليمية، لتوفر لهم محتوى تعليمي وترفيهي مجاني في أي وقت.

تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع، بإعطاء الأهمية القصوى لاختيار المدارس المناسبة لتطبيق المرحلة الثانية من مبادرة التعليم حياة بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المحافظة، وعددها 45 مدرسة، مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة للاختيار الأمثل؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة، وتمثيل كافة مراكز المحافظة بالمبادرة، وكذلك اختيار 5 مدارس المناسبة لمبادرة المدارس اليابانية لتطبيق أنشطة «التوكاتسو» للياقة الموسعة، بالتعاون مع المنظمة اليابانية «الجايكا».