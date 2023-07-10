استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، استقرارا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بعد أن تراجعت في بداية تعاملات اليوم بنحو 10 جنيهات، وذلك بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل في منتصف تعاملات اليوم 2165 جنيها للشراء، وعيار 24 يبلغ داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2474 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما سجل عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 1856 جنيها وعيار 14 نحو 1443 جنيها بالنسبة للشراء، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة 1237 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وصل إلى 17320 جنيها للشراء، أما سعر الأونصة يشهد هدوءا ملحوظا ليبلغ 76950 جنيها.