مصرع طفل رضيع غرقا في ترعة ببورسعيد

لقي طفل رضيع مصرعه غرقا في منطقة شرق بورسعيد، بعد أن غافل أسرته وتوجه إلى ترعة سهل الطينة أثناء لهوه في الشارع، وتمكن الأهالي من انتشال جثته ونقلها إلى مستشفى ببورفؤاد، وجرى إخطار النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

غرق طفل في ترعة سهل الطينة

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من مأمور قسم شرطة بورفؤاد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة طفل غرقا في ترعة سهل الطينة شرق بورسعيد.

نقل جثة الطفل إلى المستشفى

وهرعت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأهالي تمكنوا من انتشال جثةالطفل محمد الشربيني، وعمره عام واحد، وجرى نقل جثته إلى المستشفى ببورفؤاد تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ولحين التصريح بدفن الجثة.

وأكد شهود العيان أن الطفل الرضيع غافل أسرته وزحف باتجاه الترعة وسقط بها وتمكنوا من انتشاله إلا أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار استخراج تصريح الدفن من النيابة العامة.