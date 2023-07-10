تزايد أسماك القروش والقناديل.. ماذا يحدث في البحر المتوسط بسبب تغير المناخ؟

شهد البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة العديد من الأحداث نتيجة للتغيرات المناخية، حيث زادت أعداد أسماك القرش، كما تضاعفت أعداد قناديل البحر، التي بدأت تغزو الكثير من المناطق الساحلية على شواطئ البحر المتوسط بشكل كبير، خاصةً مع بداية فصل الصيف.

تزايد أسماك القرش في البحر المتوسط

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لظهور سمكة قرش كبيرة، من نوع القرش الأبيض، بالقرب من ميناء ملقا، في إسبانيا، وذلك للمرة الأولى منذ عقود، بحسب ما ذكرت شبكة «Surinenglish» الإسبانية.

وتُظهر اللقطات قاربًا بمحرك يبحر في خليج المدينة، بالقرب من الميناء، ويمر بوضوح سمكة قرش كبيرة في البداية، يمكن رصد زعنفتها الظهرية فقط فوق السطح.

وأكد رؤساء مؤسسة «أولا ديل مار» وعلماء الأحياء البحرية لشبكة «SUR» أن الحيوان الذي شوهد في الفيديو هو سمكة قرش متشمس، أكبر سمكة في البحر المتوسط، والتي يصل طولها إلى ثمانية أمتار، لكنها بقدر ما هي كبيرة لكن غير مفترسة.

وقال الخبراء إنه من الممكن تمامًا حدوث مثل هذه المشاهدات، وأنه سيكون خبرًا جيدًا، لأنه أحد أنواع أسماك القرش العشرة المدرجة على أنها مهددة بالانقراض في العالم، ففي القرن الماضي، انخفض عدد هذا النوع من أسماك القرش بنسبة تتراوح بين 50 و80%، وفقاً لمديرة المؤسسة، كريستينا مورينو.

تضاعف قناديل البحر في البحر المتوسط

وشهدت مياه مالطا زيادة في قنديل البحر، وقد يكون ذلك مفيدًا وغريبًا بما فيه الكفاية، حيث تحتشد قناديل البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، بحسب شبكة «لوفين مالطا» في تقرير لها اليوم الاثنين.

يعود سبب انتشار قناديل البحر في الأساس إلى زيادة الثراء الغذائي في المياه، نتيجة رمي المواد العضوية وتزايد الطحالب والقشور، كما تؤثر درجات الحرارة العالية والتغيرات المناخية والموسمية، مما خلق ظروفًا مثالية لتزدهر قنديل البحر، وتؤثر على العديد من المناطق على مستوى العالم، وبالأخص البحر الأبيض المتوسط.

وفي الوقت الحالي، انتشرت قناديل البحر علي الشواطئ المصرية بشكل كثيف، وبالأخص سواحل البحر المتوسط شمال مصر، مما تسبب في إزعاج العديد من المصطافين في موسم الصيف.