وزارة العمل: فتح باب التقديم للتدريب المهني المجاني لشباب القاهرة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم على التدريب المهني لشباب القاهرة على مِهن الخياطة والتفصيل، وصيانة المحمول، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، وميكانيكا السيارات، واللحام، ودورات في الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فتح باب التقديم للتدريب بالوحدة المتنقلة بحي الأسمرات على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة والكهرباء.

تكثيف الدورات التدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

وقالت الوزارة، إنها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية، موضحا توجيهات الوزير حسن شحاتة بالاستفادة من مركز تدريب الشرابية، وإمكانياته المتميزة، وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة 2023-2024، والتي تُنفذها المديريات في 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية خاصة في نطاق مبادرة حياة كريمة.

وبحسب بيان صحفي، أشار مدير مديرية العمل في تقريره للوزارة إلى أنه على من يرغب في الالتحاق بتلك الدورات التقدم بالأوراق المطلوبة وهي: صورة من آخر مؤهل، وبطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، ورقم الهاتف، وذلك في مقر مركز التدريب بـ 9 شارع مهمشة بالشرابية، أو التوجه إلى مقر المديرية ببرج الفتح 27 شارع عين شمس، حلمية الزيتون أمام سوبر ماركت الفرجاني.

بدء التدريب غدا

وأوضح أن التقديم يبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء، والدورة التدريبية تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين بحسب نوع المِهنة، ويحصل المُتدرب على شهادة مُعتمدة من وزارة العمل تُفيد حصوله عليها.

ودعت المديرية، شباب القاهرة إلى التقديم والاستفادة من هذه الخدمة المجانية لمساعدتهم على التعامل مع سوق العمل.