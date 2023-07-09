الباحث السياسي بشير عبدالفتاح: مصر دعت لقمة دول جوار السودان لإيجاد حل ناجز للأزمة

قال بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دعوة القاهرة لقمة دول جوار السودان جاءت بعد اختراق أكثر من 8 هدن وعدم إصغاء أطراف الصراع في السودان لكل المبادرات الدولية؛ لأن كل طرف لا يؤمن بمقاربة سياسية، ما يسد الطرق أمام التحركات الدولية.

عبدالفتاح: دول جوار السودان تشعر بتقاعس المجتمع الدولي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الدافع وراء قمة دول الجوار السودان، أن دول الجوار تشعر أن المجتمع الدولي تقاعس في تقديم حلول حاسمة، وأنها الأكثر تأثرًا بعد سقوط 2800 قتيل، بالإضافة لـ 3 ملايين نازح، و600 ألف منهم منتشرين في دول الجوار.

عبدالفتاح: المنظمة الأمنية في دول الجوار باستثناء مصر ضعيفة

وتابع أن المنظومة الأمنية في دول الجوار باستثناء مصر ضعيفة والمنطقة بها مشكلات وصراعات وحروب أهلية كامنة تحت الرماد، ما أن تنتقل شرارة الصراعات الأهلية إليها، تتجدد آلة الحرب فيها، لذا بادرت مصر لدعوة دول الجوار إلى وضع رؤية مشتركة لحل سلمي ناجز للأزمة السودانية لأن مصر ودول الجوار السوداني، المتضرر الأول من أزمة الصراع الداخلي في السودان، والقاهرة أرادت وضع نهاية للمأساة خاصة أنها تحظى بثقة لدى السودان ودول الاتحاد الأفريقي.